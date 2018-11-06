Magazin gündeminin 1 numaralı konusu olan Sıla-Ahmet Kural kavgasında Ahmet Kural'ın savcılıkta verdiği ortaya çıktı.

"KARŞILIK İTİŞTİĞİMİZ İÇİN YERE DÜŞTÜK"

Oyuncu Kural ifadesinden şunları söyledi: "Ablamla tanışmadığı için yemeğe gelmek istedi. Aile yemeği yedik, alkol aldık. Daha sonra mutfakta oturduk, sohbet ettik. Ben konuyu bir önceki ayrılığımıza getirdim. 'Ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma bunun üzerine başladı. Çok kötü oldum, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Evi terk etmesini söyledim fakat evden gitmedi. Ben bu sırada Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken, Sıla Hanım benim bileklerimden tuttu. 10-15 kere 'yalvarırım git' dedim. Bana şoförünü arattırmadı. Bu sırada hala bileklerimi tuttuğu için ellerimi çektim, yere düştü. Sıla Hanım mutfaktan çıkmamam için tişörtümden tuttu. Kendimi kurtarmak için tişörtümü çektim, yine düştü. Ben salona gittim Sıla Hanım arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu. Fakat incitici bir söz söylemedim, tehditte bulunmadım. İkimizde birbirimizi kolumuzdan tutup sarstığımız oldu, yere düştük. Bu durum 15 dakika sürdü. Sonra sakinleştik, kapının açıldığını duydum. Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi."

Ahmet Kural'ın savcılıkta verdiği ifade VİDEO

