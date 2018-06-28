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Ahmet Şık Meclis'e girdi

"Devletiniz teröristtir" diyen Ahmet Şık, HDP milletvekili olarak devletten 17 bin 291 lira maaş alacak...

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 11:42..
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Ahmet Şık Meclis'e girdi

24 Haziran seçimlerinde HDP İstanbul Milletvekili adayı olan Ahmet Şık, partisin barajı geçmesiyle milletvekili olmaya hak kazandı.

EMANET OYLAR SAYESİNDE...

Şık'ın milletvekili olmasında CHP'li seçmenin de payı büyük.

CHP'den terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye kayan oylar, partiyi barajın üzerine çıkardı.

Böylelikle Ahmet Şık'a Meclis'in kapıları açıldı.

17 BİN 291 LİRA MAAŞ

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlardan sonra "Devletiniz teröristtir" diye tweet atma küstahlığında bulunan Ahmet Şık, artık devletten 17 bin 291 lira maaş alacak.

Milletvekili olarak yararlanacağı diğer haklar ise saymakla bitmiyor.

Ahmet Şık Meclis'e girdi

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