Ahmet Şık Meclis'e girdi

"Devletiniz teröristtir" diyen Ahmet Şık, HDP milletvekili olarak devletten 17 bin 291 lira maaş alacak...

Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Derebaşı Virajları'nın, doğa tutkunları için turizme kazandırılması hedefleniyor.

Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın hastanelik oldu.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde kiralanan bir uçak kaza yaptı. Kaza sonrası en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, sünnetin çocuk için uygun zamanda ve onu örselemeyecek şekilde yapıldığı sürece çocukta olumsuz bir etkilenmeye yol açmayacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

3 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

4 Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

5 Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

6 CHP'liler kendi iddialarını yalanladı 24 Haziran gecesi sonuçların AA tarafından manipüle ediliğini iddia ederek seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan CHP, kendini yalanladı.