Ahmet Şık'ın tutukluluğunun devamı istendi

Türk Hava Yolları ve Türk Kızılayı 190 ülkeden yardım gönüllülerini Antalya’da buluşturuyor.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan'a verilen ceza belli oldu.

Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

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Her gün farkında olmadan böcek yiyoruz

Etiketleri dikkatlice okuduğunuzu söyleseniz dahi, tükettiğiniz gıdalar içerisinde neler olduğunu bilmemiz maalesef mümkün değil.