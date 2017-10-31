Ahmet Şık'ın tutukluluğunun devamı istendi

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri dahil 20 sanığın yargılandığı dava, devam ediyor.
SAVCI TUTUKLULUKLARININ DEVAMI İSTEDİ
Cumhuriyet gazetesi davasında duruşma savcısı, avukat Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık, muhasebe çalışanı Emre İper ve 'JeansBiri' rumuzlu Twitter kullanıcısı Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına kararı verilmesini talep etti.
KAÇ GÜNDÜR TUTUKLULAR
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 1 yıldır, muhabir Ahmet Şık 304 gündür, muhasebe çalışanı Emre İper 207 gündür tutuklu bulunuyor.