Ahmet Zeki Üçok FETÖMETRE'yi anlattı

Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'cüleri ortaya çıkaran FETÖMETRE'yi anlattı.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kurduğu FETÖMETRE sistemiyle TSK'nın içinde yapılanan kriptolar tek tek deşifre oldu.

YÜKSEK BAŞARI ORANI

Ahmet Zeki Üçok, ankesörlü telefon soruşturmalarında deşifre olan Fetullahçıların FETÖMETRE ile de daha önceden tespit edildiğini ve uygulamanın yüzde 96 oranında başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Ahmet Zeki Üçok Fetömetre programını anlattı VİDEO

FETÖMETRE'NİN KURUCUSU: CİHAT YAYCI

Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, şu şekilde konuştu:

"Bunu bulan arkadaşımız Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı. Kendisi de bir FETÖ mağdurudur. Kendisi de bu süreçlerde bizim kadar yaralanmıştır, maruz kalmıştır.

"FETÖ'CÜLERİN ÖZELLİKLERİNE DAİR SİSTEMATİK OLUŞTURUYOR"

Arkadaşımız bu FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili zaten bir birikimi var, bir de diğer süreçteki itirafçıların ifadeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan çalışmalar, savcıların yürüttükleri soruşturmalar, bunlardan elde ettiği bilgileri topluyor ve bir FETÖ'cünün özelliklerinin neler olabileceğine dair bir sistematik oluşturuyor.

EĞİTİM HAYATI, SOSYAL HAYATI VE BUGÜNKÜ SÜREÇ

Bunun içerisinde üçe bölüyor; eğitim hayatı, sosyal hayatı bir de bu süreç içerisindeki yaşamı gibi. Bunlarla ilgili kriterler oluşturuyor. 70 civarında kriter oluşturuyor. Bu ana kriter. Bunların da yaklaşık 250-300 civarı alt kriterini oluşturuyor."