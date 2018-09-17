Ahşaptan ev telefonları yapıyor

Bursa’da hiç eğitim görmeden kendi yeteneğiyle ahşap kesme sanatını öğrenen Ali Kalktı, kendine kuş kafesi yapmaya başladı. Yaptığı kafesler o kadar beğenildi ki ünü tüm Türkiye’ye "Kafesçi Ali Usta" olarak yayıldı.

TELEFONLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Tüm Türkiye’ye kendi elleriyle ahşabı keserek naht sanatıyla kafesler yaptı. Daha sonra ahşabı kıl testereyle keserek antika ev telefonları yapan ustanın yaptığı telefonlar büyük ilgi gördü.

Ağaçları büyük bir ustalıkla kıl testereyle keserek sanat eseri ev telefonları yapan usta, istenilen telefonu ahşaptan yaparak meraklılarına satıyor.

HAYRAN BIRAKIYOR

Bir telefonu 20 günde bitiren Ali Kalktı, yaptığı telefonları ise bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ustanın görenleri kendine hayran bırakan telefonları birçok ilden sipariş alıyor.

Plastik ve metalden görmeye alışık olduğumuz ev telefonlarını ahşaptan yapan usta, kabiliyetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

"MÜSTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE YAPIYORUM"

Yıllardır naht sanatıyla ahşaba güzellik katan Ali Kalktı, "Bu sanatı yapmaya 2000 yılında başladım. Ahşaptan ne olursa yaptım. En son ahşap telefon yapmaya başladım. Ahşaptan ev telefonları yapıyorum. Müşteri nasıl model isterse ben kıl testereyle ahşabı keserek o telefonu yapıyorum. Yaptığım modeller genellikle eski çevirmeli telefonlar. Eski çevirmeli telefonların içini alarak ahşap telefonunun içine monte ediyorum. Telefonlarım büyük ilgi görüyor. Bir telefonu 20 günde ince ince işleyerek bitiriyorum. Telefonları bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaktayım. Tabii değerli ağaçlardan istenirse fiyatlar yükseliyor" dedi.



