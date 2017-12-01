AIDS’e bağlı ölümler azaldı

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı'nın raporda son yıllarda AIDS’e bağlı ölümlerin neredeyse yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

Raporda, erkeklerin kadınlara oranla tedaviyi geç başlatma, tedaviyi kesme ve tedavi takibini kaybetme olasılıklarının daha yüksek olduğu ifade edildi. Orta ve Batı Afrika’da yüksek oranda görülen HIV virüsüne karşı erkeklerin sadece yüzde 25’inin tedavi olduğu belirtiliyor.

"TEDAVİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Güney Afrika’nın Lesotho şehrinde yaşayan Mpho Tlabaki, 2008 yılında hastaneye gittiğini ve HIV pozitif olduğunu belirterek buna inanmayıp ikinci testi yaptırdığını aktardı. Tlabaki hemen eşi ve çocuklarına da test yapıldığını, çıkan negatif sonuç sonrası kendisinin tedaviye alındığını aktardı. Tlabaki, “Tedavi hayatımı değiştirdi tekrar işime geri dönebildim. Tedavi hayatta kalmamı sağladı.” dedi.

Lesotho AIDS Hizmet Örgütleri Ağı (LENASO) toplum sağlık çalışanı Mamokhoplo Motale ise o günden beri her gün aileleri ziyaret ederek insanları beslenme, tıp ve sağlıklı kalma konularında eğitiyor.

AIDS ÖLÜMLERİ, 2005'TEN BU YANA YARI YARIYA AZALDI

Raporda, 2005’ten bu yana AIDS’ten kaynaklanan ölümlerin neredeyse yüzde 50 oranında azaldığı da belirtildi. AIDS yüzünden 2005 yılında 1 milyon 900 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.