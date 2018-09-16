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Air Albania ilk seferini İstanbul'a yaptı

Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania, ilk sembolik uçuşunu İstanbul'a gerçekleştirdi.

AA | 16.09.2018 - 01:21..
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Başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'ndan 80 başarılı öğrenciyle havalanan uçak İstanbul'a hareket etti. Uçak, Başbakan Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, bakanlar ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

AY BOYUNCA UÇUŞLAR OLACAK

Başbakan Rama burada yaptığı konuşmada, test ayının ilk uçuşunun başarılı öğrencilerle gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sembolik bir uçuş. Tüm ay boyunca benzer uçuşlar da olacak." dedi.

Air Albania ilk seferini İstanbul'a yaptı

Şirket dün Rahibe Teresa Havalimanı'nda üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

THY, 12 Eylül'de yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli ortak girişim şirketi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

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