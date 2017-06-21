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Ajda Pekkan: Bikinili yakalayamazsınız beni

Ajda Pekkan, magazin basını için önceki akşam Etiler'deki ünlü bir mekanda iftar yemeği düzenledi.

21.06.2017 - 07:08
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İftar yemeği öncesi soruları yanıtlayan Ajda Pekkan, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağını söyledi. Şarkıcı, “Çok yoğunum bu aralar, bayramda Kıbrıs’ta sahne alacağım. Bir taraftan da albüm çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

"YAZI ÇOK KÖTÜ KAÇIRDIK"

Albümü yaza yetiştiremediğini itiraf eden şarkıcı, “Yeni albüm birazcık geç kaldık. Yazı çok kötü kaçırdık. Mevsimsel olarak da yazı daha tam yaşayamadık. O yüzden birazcık farklı yerlerde yazı yaşamak istiyoruz ve bir ay gecikmeli olarak gireceğiz stüdyoya” dedi.

"YAKALAYAMAZSINIZ"

Albüm sonrası tatile çıkacağını söyleyen Pekkan, bikinli görüntülenme korkusu olmadığını söyledi: “Tatile hemen kaçacağım. Bodrum veya yurtdışında yakalayamayacaksınız beni. Hem çocuklar beni yakalayıp ne yapacaksınız?”

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