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Ajda Pekkan oryantal Didem'i uyardı

Oryantal Didem, Ajda Pekkan'ın kulisine gelip kendisini uyardığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 15:05..
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Balıkesir'de gerçekleşen bir düğünde sahne alan oryantal Didem, usta sanatçı Ajda Pekkan'ın kendisine yaptığı uyarıları ilk kez açıkladı.

"GÜZELLİĞİNİN KIYMETİNİ BİL"

Bir ara sahneye çıkıp mikrofonu alan Didem, "Ajda Pekkan'ın değeri bende çoktur. 'İbo Şov'a başladığım ilk günlerdi. Bir kulüpte çalışıyordum. Ajda Pekkan kulisime geldi. Bana bu camiayı anlattı. Ajda Hanım 'Ne kadar güzelsin. Bu güzelliğinin kıymetini bil. Kurda kuşa yem olma. Sen çok yeteneklisin. Seni takip ediyorum. Paranı savurma, tutumlu ol. Beni ancak zamanı geldiğinde anlarsın, sabırlı ol' şeklinde uyarmıştı. Kendisinin bu sözlerini hala dinlerim" şeklinde konuştu.

Ajda Pekkan oryantal Didem'i uyardı

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