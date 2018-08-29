Ak düşmeden saçları kurtarabilirsiniz

Saçların zamansız beyazlamasının birçok nedeni bulunuyor. Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtım gibi nedenlerin yanı sıra saçı çok sıcak suyla yıkamak, sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenleri arasında yer alıyor. Beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarına B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması da etki ediyor.

EKŞİ BESİNLER TÜKETİN

Peki, saç beyazlamasının önüne nasıl geçilmeli? Uzmanlar öncelikle saçı erken beyazlamaya başlayanların A,E,C vitaminlerini tüketmesi ve ekşi besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Yine bitkisel bir çözüm olarak yeşil kabak da verilen öneriler arasında yer alıyor. Kabağı dilimleyerek kuruttuktan sonra Hindistan cevizi yağı ile kavurup püre haline gelince saça masaj yaparak uygulayın.

BOL BOL TEREYAĞI

Saçların beyazlamasını önlemek ve renklerini canlandırmak için bazı yerlerde pişirilen yılanbalığı yağının saçlara sıvanması yöntemi de kullanılıyor. Saçlar yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak demlenmiş çay da kullanılabilir. Badem yağı ile saçlara ve kafa derisine masaj yapmak önerilen başka bir yöntem. Saçların erken beyazlamaması için bol bol tereyağı tüketilmeli. Defne yaprağı kullanımı da yine saçın beyazlamasını önlüyor.

EN ETKİLİSİ BEKTAŞİ ÜZÜMÜ

Bir başka yöntem horoz ibiği çiçeği. Çiçeğin mor kısımlarını iyice ezerek suyunu çıkarın ve saçlara yedirerek masaj yapın. Köri bitkisinin yaprakları da beyazlamayı önlemekte oldukça başarılı. Köri yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi yaprakları ezilerek lapa yapılırsa saça da uygulanabilir. Aklaşan saçlar için en etkili bitkilerden biri bektaşi üzümü. Bektaşi üzümünü küçük parçalara keserek, tercihen gölge bir yerde kurutun. Hindistan cevizi yağı ile birlikte kavurun. Kavrulan meyveleri suya koyup bir gece bekletin. Saçın son durulama suyu olarak saça masaj yaparak yedirin.

TÜKETİLEN BESİNLERİN ÖNEMİ

Uzmanlar saç beyazlamasının önlenmesi açısından tüketilen besinlerin ayrıca önemine dikkat çekiyor. Konunun uzmanları “Proteinlere önem verilmeli, kırmızı et, yoğurt, karnabahar, ay çekirdeği ve domatese beslenme programında düzenli olarak yer verilmelidir. Karaciğer için faydalı olan balık yağı alınmalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ve havuç gibi beta karoten içeren besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Sabah kahvaltılarında düzenli olarak yoğurt ve bal yemek, kabak çekirdeği yemek saçların koyu çıkmasını sağlamaktadır” bilgilerini paylaşılıyor.