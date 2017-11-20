AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

Melih Gökçek, uzun yıllardır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiş, Gökçek'in istifasının ardından başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna getirilmişti.

Tuna, geçtiğimiz günlerde muhalefet belediye başkanlarını makamında ağırlamıştı. Tuna ile CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu buluşmada birbirlerine sarılarak pozlar vermişti.

"BUNUN BİR BEDELİ OLMAMALI MI"

Bu fotoğrafa CHP'li bir üyeden ise sert tepki geldi. Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Aşur Cem Tağluk kişisel Facebook hesabından, "Büyükşehir Belediyesi'ni büyük bir oyunla haksızca alan başkana kardeşi gibi sarılıyor, bunun bir bedeli olmamalı mı?" diye yazdı.