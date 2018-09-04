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AK Parti'de seçim manifestosunu Erdoğan açıklayacak

Vatandaşlara daha iyi hizmetler için titiz bir çalışma yürüten AK Parti, belediye başkanlarından bazı prensiplere uymasını isteyecek.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 09:28..
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AK Parti'de seçim manifestosunu Erdoğan açıklayacak

AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı bu manifesto, bir anlamda belediye başkanlarının taahhütü olacak.

Bu metinde yazılanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.

"YEŞİL ALANDA KATLİAM OLMAYACAK"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi: “Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Erdoğan manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.

"SEÇİMİ BEKLEMEYECEĞİZ"

Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz.

"GENEL MERKEZİ DİNLEMEYEN..."

Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz."

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