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Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 07:38..
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Akaryakıt fiyatlarına zam

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olacak.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE BENZİN FİYATLARI

Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.

MOTORİN FİYATLARI

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.

9 MAYIS'TA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti.

PÜİS DUYURU YAPMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS), tepkiler nedeniyle benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacağını açıklamıştı.

"İNSANLAR KÜFÜR EDİYOR"

PÜİS 10 Mayıs'ta "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.

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