Akaryakıt zammı pompaya yansıtılmadı

Doların yükselmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi. Devlet zamların artmaması için ÖTV önlemini getirdi.

ARTIŞ TUTARI KADAR ÖTV DÜŞÜRÜLECEK

Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.





Bu kararın ardından doların tekrar yükselmesi sonrası döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi.

POMPAYA YANSITILMADI

Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı.



