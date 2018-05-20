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Akaryakıt zammı pompaya yansıtılmadı

Akaryakıt fiyatlarının yükselmemesi için yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra, ilk zammın gelişiyle zamlar pompaya yansıtılmadı.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 09:07..
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Akaryakıt zammı pompaya yansıtılmadı

Doların yükselmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi. Devlet zamların artmaması için ÖTV önlemini getirdi.

ARTIŞ TUTARI KADAR ÖTV DÜŞÜRÜLECEK

Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.

Akaryakıt zammı pompaya yansıtılmadı

Bu kararın ardından doların tekrar yükselmesi sonrası döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi.

POMPAYA YANSITILMADI

Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı.

Akaryakıt zammı pompaya yansıtılmadı

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