Akbank müşterilerine 'Yetersiz limit' şoku

Dün Akbank müşterileri işlemleri sırasında aldıkları bir uyarıyla adeta şoke oldu. Çoğu müşteri, 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaştı.

Yüzlerce banka müşterisi, sosyal medyadaki paylaşımlarında Akbank'ı etiketleyerek, "Kredi kartım alakasız bir şekilde eksi bakiyeye düştüğünü görüyorum.", "Az önce, dün ödemesini yaptığım iki Akbank kredi kartımla kasada kaldım. Yetersiz bakiye mesajı verdi." yazdı.

"SİSTEMSEL BİR HATA"

Bunun üzerine sosyal medyada bir açıklama yayınlayan banka, "Değerli müşterilerimiz, kısıtlı sayıda müşterimizin kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluşmuştur. Yaşanan hata gün içinde giderilecektir. Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi.