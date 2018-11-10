Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Şarkıcı Edip Akbayram, bir gazeteye verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR BASKICI BİR YÖNETİM GÖRMEDİM"

Akbayram politikacıları eleştirerek, "Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim. Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. 'Aldığın maaş sana 1 ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?' diye sorarım. Doymuş insan, mutlu bir insan miting yapar mı? Karısını öldürür mü?" diye konuştu.

"BÖYLE BİR TEKLİFİ KABUL ETMEM"

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda atamalar gerçekleştiği ve kurul içerisinde sanatçılar da olduğunu ayrıca kendisine böyle bir teklifle gelinse kabul edip etmeyeceğini soran muhabire Akbayram, "Asla. Benim onlarla tek farkım şudur. Onlar sarayın içindedir, ben dışındayım. Sarayın dışındaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten." şeklinde bir cevap verdi.

"HERKES VERGİSİNİ VERİYOR"

Ünlü şarkıcı Akbayram iktidar partisinin güzel şeyler de yaptığını ifade ederek, "Köprüler, yollar yapmışlar. Ama bunlar zaten iktidarın görevidir. Köprü olmayan yere köprü yapacaksın tabii. Bu ülkenin kaynakları sizin elinizde. Onun için de eksik olan her şeyi yapmak zorundasınız. Cebinizden çıkmıyor bu para. Herkes vergisini veriyor." dedi.