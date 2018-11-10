taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, Cumhurbaşkanlığı'ndan bir görev teklif edilmesi halinde kabul etmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.11.2018 - 11:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Şarkıcı Edip Akbayram, bir gazeteye verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR BASKICI BİR YÖNETİM GÖRMEDİM"

Akbayram politikacıları eleştirerek, "Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim. Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. 'Aldığın maaş sana 1 ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?' diye sorarım. Doymuş insan, mutlu bir insan miting yapar mı? Karısını öldürür mü?" diye konuştu.

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

"BÖYLE BİR TEKLİFİ KABUL ETMEM"

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda atamalar gerçekleştiği ve kurul içerisinde sanatçılar da olduğunu ayrıca kendisine böyle bir teklifle gelinse kabul edip etmeyeceğini soran muhabire Akbayram, "Asla. Benim onlarla tek farkım şudur. Onlar sarayın içindedir, ben dışındayım. Sarayın dışındaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten." şeklinde bir cevap verdi.

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

"HERKES VERGİSİNİ VERİYOR"

Ünlü şarkıcı Akbayram iktidar partisinin güzel şeyler de yaptığını ifade ederek, "Köprüler, yollar yapmışlar. Ama bunlar zaten iktidarın görevidir. Köprü olmayan yere köprü yapacaksın tabii. Bu ülkenin kaynakları sizin elinizde. Onun için de eksik olan her şeyi yapmak zorundasınız. Cebinizden çıkmıyor bu para. Herkes vergisini veriyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

152
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

28
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

119
Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

72
Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

9
Ata'ya saygı zinciri 6 buçuk kilometreye ulaştı

Ata'ya saygı zinciri 6 buçuk kilometreye ulaştı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM