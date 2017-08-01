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Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

Akıncı Üssü Davası'nda ilk kez FETÖ'nün 4 sivil imamı hakim karşısına çıktı. Kemal Batmaz'ın, Akın Öztürk'ün önünde getirildiği görüldü.

01.08.2017 - 10:05
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Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlanıyor.

KEMAL BATMAZ EN ÖNDE

O gece Akıncı Üssü'nde yakalanan ve 3 numara olan Kemal Batmaz en önde getirildi. Batmaz'ın arkasında ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk yer aldı.

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

İDAM SESLERİ

Duruşma salonunun önüne gelen 15 Temmuz Şehitleri'nin aileleri ve 15 Temmuz Gazileriyle vatandaşlar ise "idam" sloganları attı.

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı FOTO GALERİ

Akıncı Üssü Davası görülmeye başlandı VİDEO

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

ÜST DÜZEY TUTUKLULAR İLK DEFA HAKİM KARŞISINDA

Bu davanın bir başka özelliği ise Kemal Batmaz gibi üst düzey sivil FETÖ'cülerin ilk kez hakim karşısına çıkacakları dava olması. Akıncı Üssü davası kapsamında 1 numara olan Fetullah Gülen ve 2 numara olan Adil Öksüz şu anda kaçak durumunda.

330 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dava kapsamında 4 sivil imam ilk kez hakim karşına çıkıyor. Akıncı Üssü İddianamesi kapsamında 45 örgüt yöneticisi için 330 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

AK PARTİ VE CHP MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan AK Parti ve CHP heyetleri de Akıncı Üssü Davası'nda müdahil olma talebinde bulundu, duruşma salonuna gelen heyetler duruşmaı takip edecekler.

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