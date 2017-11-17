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Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest

Akıncı Üssü davasında açıklanan ara kararda 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

17.11.2017 - 20:56
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Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

13 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakereye için duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme, sanık ve avukatlarının talepleri doğrultusunda bir kısım kurumlara yazılan müzekkerelerin sonucunun sorulmasına, bu davada tutuksuz yargılanan, Cumhurbaşkanına suikast davasında mahkum olan Gökhan Şahin Sönmezateş'in tutuklu yargılanmasına, daha önce karar açıklanan Muğla'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davası ile TÜRKSAT baskını dava dosyasının birer örneklerinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, sanıkların tanık dinlenmesi yönündeki taleplerinin sanık savunmalarını tamamlanmasının ardından karara bağlanmasına, sanıklardan Zayit Kasabalı, Muhammet Çağrı Şener ve Cevdet Türkeli'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, tutuklu sanıklardan Mehmet Özkan Hanilçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tülüce, Mustafa Özbek, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru ve Ahmet Cebel'in adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

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