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Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'ye faydası

İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek olan santral, Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 08:48..
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Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'ye faydası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini atacağı Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACI

Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan proje, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Santral, bu üretimle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'U

20 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşılayacak.

Bölgedeki istihdamı da artıracak proje, en yoğun döneminde 10 bin kişiyi çalıştırırken, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak.

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