Aksaray'da otobüs, tramvay seferlerini durdurdu

İstanbul bu sabah trafiğe ve duran seferlere uyandı. Aksaray'da bir otobüs, tramvayların hareket etmesini sağlayan katener telini kopardı, Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt - Kabataş arasında seferler durdu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.