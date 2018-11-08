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Aksaray'da otobüs, tramvay seferlerini durdurdu

Tramvayların hareket etmesini sağlayan katener telini koparan otobüs trafiği kilitledi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 08:58..
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İstanbul bu sabah trafiğe ve duran seferlere uyandı. Aksaray'da bir otobüs, tramvayların hareket etmesini sağlayan katener telini kopardı, Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt - Kabataş arasında seferler durdu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.

Aksaray'da otobüs, tramvay seferlerini durdurdu

Aksaray'da otobüs, tramvay seferlerini durdurdu

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