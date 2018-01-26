Aktarmalı uçuş krizinizi fırsata çevirin

ENSONHABER.COM/Selen Kaldırım

Yıllar önce seyahat etmek lüks kabul edilirken, gelişen teknolojiyle birlikte bugün dünyanın dört bir yanına kolayca gitmek mümkün.

UÇAKLA SEYAHAT ARTIK LÜKS DEĞİL

Seyahat rotası belirlenirken hassasiyet gösterdiğimiz en önemli konulardan biri uçak biletleri. Zaman zaman artan bilet fiyatlarının düştüğü anı kollamak hobimiz haline geldi. Birbirinden farklı kültüre sahip onlarca ülkeye uçakla gitmek artık lüks değil.

Her gün birçok noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri yaptıkları kampanyalar ile bir rekabet halinde. Bunun yanında zaman zaman piyasanın da etkisiyle artan bilet fiyatları seyahatinize engel değil.

AKTARMALI UÇUN

Vizeli ve vizesiz olarak giriş yapabileceğiniz ülkelere alacağınız uçak biletine tekrar göz atın. Dikkat etmeniz gereken şey; aktarmasız uçuşlarınızın nasıl fırsata çevrilebileceği.

Çoğumuz, özellikle kısa mesafeli uçuşlarda direkt uçuş tercih ediyoruz. Bilet aratırken karşımıza çıkan saatler süren aktarmalı uçuşlar göz korkutuyor. Peki bir taşla iki kuş vurmaya ne dersiniz?

TASARRUF EDİN

Bütçeniz kısıtlı, birden fazla ülkeyi ziyaret etmek istiyorsunuz, fakat yeterli zamanınız ve paranız yok. Belirlediğiniz rotada aktarmalı uçak bileti alarak, havaalanında sürünmek yerine aktarma yapacağınız şehri de gezebilmeniz mümkün.

Çok tercih edilmeyen bu uçuşlarla bütçenizde tasarruf da yapabilirsiniz. Direkt uçuşlardan çok daha düşük fiyatlara, bir başka şehri daha görerek krizi fırsata çevirin.

DİKKAT EDECEKLERİNİZ

Avrupa Birliğine bağlı ülkeleri ziyaret edebileceğiniz Shengen Vizesi ile birçok şehri gezme şansınız var. Ancak bazı ülkenin vize kuralları sizi engelleyebilir. Bunun için yola çıkmadan önce aktarma için bekleyeceğiniz ülkenin vize işlemleri hakkında bilgi edinerek ona göre planınızı yapabilirsiniz.

Eğer aktarmalı uçuşunuzu kendiniz ayarlıyorsanız bavulunuzun bir uçaktan diğerine aktarılmasına dikkat edin. Hava yolu şirketine aktarma bilgilerinizi ileterek ya da havalimanına indikten sonra valiz teslim alma noktasından alıp diğer uçağın kontuarına bırakabilirsiniz.

TEK BİLETLE BİRDEN FAZLA ÜLKE GEZİN

Aktarmalı uçuşunuzla birkaç saatlik şehir turunuza başlayın. Bu sürede Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış tren hattı ile hızlıca ulaşım sağlayabilir, şehir merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Örneğin İstanbul’dan Brüksel’e gideceğiniz uçuşunuzun 6-7 saatlik bir Roma aktarması var. Bu süreyi havaalanında harcamak yerine Roma’nın tarih kokan mekanlarında kahvenizi içerek değerlendirebilirsiniz.

DAHA AÇIK OLARAK;

Başka bir örnekle, Avrupa içi çoklu uçuş ile 3 ülkeye biletiniz var. Bu ülkeler sırasıyla Fransa(Paris)- Çek Cumhuriyeti(Prag), Danimarka(Kopenhag). İzmirden kalkacak Paris uçuşunuzun direkt uçuş fiyatı 500 iken, 5 saatlik Atina aktarması ile 250 TL. Yine bu durumda hem bütçenizden tasarruf edecek hem de fazladan seyahatinize bir ülke daha ekleme fırsatı bulabileceksiniz.

Türkiye’nin birçok noktasından(Gaziantep,Ankara, Antalya,İzmir…) hareketle aktarmalı uçuş gerçekleştirerek tek biletle birden fazla ülke gezme şansı yakalayabileceğinizi unutmayın.