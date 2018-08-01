Alahan Manastırı'na ziyaretçi yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Hristiyanlığın hac yollarından biri olarak bilinen Mersin'deki Alahan Manastırı, 1500 yıla direnen yapılarıyla tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Doğu Akdeniz'in açık hava müzesi konumundaki kenti Mersin'in Mut ilçesindeki Alahan Manastırı, Göksu Vadisi'ne hakim dik bir yamaçta yer alıyor. Milattan sonra 440-442'de yapıldığı tahmin edilen yapı, biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve vaftizhaneyi barındırıyor.

HRİSTYANLIĞIN GEÇİŞ YOLU

Doğu ve batısındaki yapıları, sütunlu bir yürüme yoluyla birbirine bağlanan Alahan'daki kilisenin arkasında, suyu bir kaynak tarafından sağlanan hamam yapısı da bulunuyor.

Ayasofya Müzesi'ne benzer mimarisi ve süslemeleri nedeniyle Mersin'in Ayasofyası olarak da bilinen manastır, Hristiyanlığın geçiş yolu olarak da önem taşıdığı için bu dinin hac yollarından biri olarak anılıyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alahan'ın 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından da ziyaret edildiği bilinirken, Evliya Çelebi seyahatnamesinde, manastırı "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor" sözleriyle tanımlıyor.

Yapımında kullanılan ve pek çoğu arazilerden kesilerek çıkarılan taşların kesim izleri ve üzerindeki çeşitli figürlerin, günümüzde dahi görülebildiği manastır, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

"BURASI HARİKA BİR YER"

Ziyaretçilerden 65 yaşındaki Sirwart Mirzayan Sonister, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 45 yıl önce gelin olarak geldiğini, ülkeyi çok sevdiği için de geri dönmediğini söyledi.

Arkadaşlarının önerisi üzerine Alahan'ı gezmeye geldiğini ifade eden Sonister, "Alahan gerçekten anlattıkları kadar, hatta daha da güzel harika bir yer. Herkese gelip gezmelerini tavsiye ediyorum." dedi.