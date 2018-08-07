Aldatan kadın kocasının cinsel organını ısırdı

Times of India’da yer alan habere göre, 55 yaşındaki adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, bu durumu herkese açıklamakla tehdit etti. Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının cinsel organını ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Suçunu itiraf eden kadın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki koca ise ameliyata alındı. Doktorlar durumunun stabil olduğunu aktardı.