Yunanistan'da 80'in üzerinde insan günlerce söndürülemeyen yangında diri diri yanarak can verdi.

Araçlarıyla kaçmaya çalışanlar çok uzaklaşamadan alevlerin arasında kaldı, çareyi denize girmekte bulanlara da saatlerce yardım ulaştırılamaması can kaybının artmasına neden oldu.

MATİ KASABASI KÜL OLDU

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri ise Mati Kasabası. İçinde bir yaşlılar kampı da barındıran kasabadan kaçamayan onlarca kişi burada alevlere teslim oldu.

Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti VİDEO

HIZLA İLERLEYEN YANGIN KAMERADA

Bu anları kayda alan bir kişi ise yangının ne kadar hızlı ilerlediğini ve yaşadığı dehşeti saniye saniye görüntüledi. Görüntüde dikkat çeken kedi ve kaydı alan kişi mucizevi bir şekilde kurtarıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın yangından sonraki hali VİDEO