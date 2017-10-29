Aleyna Tilki 1 milyon lira kazandı

Henüz 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçen yıl 'Cevapsız Çınlama' single albümüyle hızla şöhret oldu. Magazin gündeminden düşmeyen Tilki, attığı her adımla olay oldu.

2 ŞARKI YAPTI, 40 KONSER VERDİ

Yaşından giyimine, şarkılarından sahne aldığı mekanlara kadar tartışma konusu olan Tilki, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı yeni şarkısının ardından başladığı turda 40 konser verdi.

5 AYDA 1 MİLYON LİRA

Yoğun konser turunun karşılığını da almış görünüyor. Her bir konserinde 25 bin lira kazandığı öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Tilki, 5 ayda 1 milyon lira kazandı.