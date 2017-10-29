taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Aleyna Tilki 1 milyon lira kazandı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserlerinden elde ettiği gelirin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

29.10.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. Magazin

Henüz 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçen yıl 'Cevapsız Çınlama' single albümüyle hızla şöhret oldu. Magazin gündeminden düşmeyen Tilki, attığı her adımla olay oldu.

Aleyna Tilki 1 milyon lira kazandı

2 ŞARKI YAPTI, 40 KONSER VERDİ

Yaşından giyimine, şarkılarından sahne aldığı mekanlara kadar tartışma konusu olan Tilki, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı yeni şarkısının ardından başladığı turda 40 konser verdi.

5 AYDA 1 MİLYON LİRA

Yoğun konser turunun karşılığını da almış görünüyor. Her bir konserinde 25 bin lira kazandığı öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Tilki, 5 ayda 1 milyon lira kazandı.

Aleyna Tilki 1 milyon lira kazandı

İlginizi Çekebilir
Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı eğlencesi
Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı Türkiye'de de ünlü isimler tarafından kutlandı.
Merve Boloğur Murat Dalkılıç sorusuna cevap vermedi
1 ay önce Murat Dalkılıç'tan boşanan Boloğur; eski eşiyle ilgili sorulan sorulara güldü.
Hollywood yıldızı Walken İstanbul'u gezdi
Ünlü yıldız Christopher Walken, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere geldiği Türkiye'de İstanbul'u tanıdı.
Chloe Loughnan: Aşkımız bitmesin diye dua ediyorum
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 25 yaşındaki eşi Chloe Loughnan, ayrılık iddialarına cevap verdi: Benden çok seveni bulursa aldatsın.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

288
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

27
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

50
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

16
ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı

ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı

173
Esad PKK/PYD'den topraklarını geri istedi

Esad PKK/PYD'den topraklarını geri istedi

102
Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM