Ali Ağaoğlu özel hayatını anlattı

İş ve magazin dünyasının en renkli simalarından olan Ali Ağaoğlu, Magazin D'ye konuştu.

10 ÇOCUK DAHA YAPAYIM NE OLACAK

Sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile evinde röportaj veren ünlü işadamı, "Yeniden baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Şu anda 4 hanımdan 5 tane var. 10 tane daha yapayım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

AĞACA ÇIKIP ERİK TOPLUYORUM

Ağaoğlu özel hayatı ile ilgili de konuşurken "Çocukluğumda erik ağacına çıkıyordum. Bugün hala ağaça çıkıp erik topluyorum. Burada hala hayvanların peşinden koşturuyorum" dedi.

Ali Ağaoğlu ile bir yıldır birlikte olan Duygu Su Gülpınar 24 yaşında. Ali Ağaoğlu ise 62 yaşında. Çiftin arasında 38 yaş fark var.

BAHÇESİNDE ATATÜRK HEYKELİ VAR

Süperlüks arabalardan oluşan bir koleksiyonu olan Ağaoğlu'nun bahçesinde de bir Atatürk heykeli bulunuyor.