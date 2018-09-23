İş insanı Ali Ağaoğlu'u 5 yaşındaki oğlu Ali Ege için ihtişamlı bir sünnet düğünü yaptı. Oğlunun annesi Petek Ertüre ile bir ay önce küslüğü bitiren Ali Ağaoğlu, eşi ve oğlu ile birlikte gecede eğlendiler.

HAZIRLIKLARA SAATLER ÖNCESİNDE BAŞLANDI

Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre oğulları için düzenledikleri sünnet düğünü hazırlıklarına saatler önce başladı. Petek Ertüre, düğün hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ULTRA LÜKS SÜNNET DÜĞÜNÜ

Ali Ağaoğlu, oğlu için taht, davul ve Osmanlı askerlerinin olduğu konseptte sünnet düğünü hazırlattı. Konukların doyasıya eğlendiği gecede bazı sanatçılar da sahne aldı.

Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu ViDEO

MUTLU AİLE POZU VERDİLER

Uzun bir aradan sonra barışan Petek Ertüre ve Ali Ağaoğlu, oğulları Ali Ege ile geceden bol bol mutluluk pozu verdi.