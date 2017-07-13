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Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

'Reis' filminin yapımcısı ve 'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı'nın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

13.07.2017 - 08:59
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Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

REİS FİLMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan ve kötü bir yapım olarak gösterime giren Reis filmi gişede çakılmıştı.

UYANIŞ FİLMİ

Erdoğan üzerinden para ve rant kazanmayı hedefleyen bu filmin yapımcısı, skandal bir filme daha imza attı.

15 Temmuz'un rantını yemeye çalışan yapımcı, 15 Temmuz destanını anlattığını iddia ettiği filmde, FETÖ'cü alçakların o gece yapmak istediği ancak başaramadığı ne varsa filme taşıdı.

Yapımcı Ali Avcı'nın yeni proje diye ortaya attığı film tam bir skandal. Öyle ki filmde, birebir benzettikleri Erdoğan ve ailesi, FETÖ'cü alçaklar tarafından korkunç bir katliama uğruyor. Erdoğan'ın çocukları, damadı, eşi ve hatta torunu dahi darbecilerin kurşunlarına hedef oluyor ve onların cansız bedenleri filmde açıkça sahneleniyor.

Filme ait görüntülerin devamında, Erdoğan'ın başına silah bile dayadıkları görülüyor.

AYRINTILAR GELİYOR..

Reis filminin yapımcısından, skandal 15 Temmuz filmi haberi

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

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