Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal, 2011 yılında meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı.

NİŞANLANDI

Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal, ikinci kez nikah masasına oturacak. Bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı.

Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.