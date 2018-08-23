Alibaba'dan Türkiye'ye yatırım açıklaması

Erpolat yaptığı açıklamada, Alibaba.com'un 2009 yılından beri Türkiye'de aktif olarak bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin Alibaba grubu için çok önemli olduğunu ve 8-9 yıl içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir ivme katettiklerini söyledi.

"AMAÇIMIZ DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK"

Alibaba'nın Trendyol'u satın almasının Türkiye'ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirten Erpolat, "Ticaret Bakanlığı'yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ'lerini ihracatçı hale getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ'lerini ciddi şekilde ivmelendirdi. Şu anda KOBİ tarafında ciddi bir ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ'leriyle tanıştırmak ve KOBİ'leri global hale getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik olarak bulunduğu konum bakımından hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Biz KOBİ'lerimizin hak ettiği yeri bir an evvel almasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"KOBİ'LERİMİZİ EKONOMİK HAYATIN İÇİNE ALMAK VE GLOBALLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Erpolat, Alibaba.com olarak Türkiye'deki yerel iş ortaklarıyla birlikte son iki buçuk yılda ciddi yatırım ve çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Hükümetimiz de bu konuya son derece yakın ve çok ciddi destek veriyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın verdiği desteklerle bunların artarak devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin çıkış yollarından, bizce en önemlilerinden bir tanesi KOBİ'lerimizi ekonomik hayatın içine almak ve globalleştirmek. Sadece 80 milyon kişiye değil, 8 milyar kişiye, dünyadaki bütün ülkelere ürün üretmelerini istiyoruz. Bizce Türkiye'nin çıkış noktalarından bir tanesi bu. Biz grup olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Alibaba.com Türkiye Müdürü Erpolat, Türkiye'nin hazır giyim, gıda ve makine parçaları gibi kuvvetli olduğu belli sektörler olduğunu belirterek, kuvvetli oldukları segmentleri daha da büyüttüklerini, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini anlattı.

"YENİ DÜNYALAR, YENİ PAZARLAR AÇIYORUZ"

Türk KOBİ'lerini yeni pazarlarla tanıştırdıklarına dikkati çeken Erpolat, "Yeni dünyalar, yeni pazarlar açıyoruz. Bu çok kritik bir misyon. Yaptığımız iş insanların hayatlarını direkt etkiliyor. Çünkü yaptığımız iş sayesinde insanlar şirketlerini büyütüyor ya da sıfırdan bir şirket kuruyor ve istihdam sağlıyor. Kendi kazandıkları parayla ailelerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu bizim açımızdan en az para ve ticari başarı kadar önemli bir kriter. Biz Alibaba.com olarak bu başarının bir parçası olmayı her zaman istiyoruz." diye konuştu.

"GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Erpolat, Türkiye'deki toplam ticaretin sadece yüzde 4'ünün elektronik ticaret üzerinden döndüğüne değinerek, "Dolayısıyla ülke olarak gidecek çok yerimiz var. Bu hem iyi hem kötü, nereden baktığınıza bağlı. Çok düşük olarak görebilirsiniz bu rakamı çünkü Çin'de yüzde 20, İngiltere'de yüzde 17'lere geldi. Herkes için kazanılacak para var. Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Kesinlikle optimist vaziyetteyiz. Geleceğe daha kararlı, daha güvenli bakıyoruz. Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var" değerlendirmesinde bulundu.