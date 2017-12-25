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Alişan yeni aşkını anlattı

Eda Erol’la ilişkisi düğüne iki ay kala noktalanan Alişan, gönlünü “Dostlar Mahallesi”ndeki rol arkadaşı Buse Varol’a kaptırdı.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 07:48..
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Alişan yeni aşkını anlattı

Alişan ve yeni aşkı Buse Varol, önceki akşam aralarında Ece Erken’in de bulunduğu arkadaş grubuyla yemek yedi.

"BABAM DA BEĞENDİ"

Çıkışta sevgilisiyle el ele poz veren Alişan, tanışma öyküleri sorulunca şunları söyledi: “Dizi için görüşmeye gittiğimde gördüm Buse’yi. Çok beğendim. Çağla’ya da (Şıkel) söyledim ‘Ne güzel kız’ diye hatta. Buse birkaç gün sonra bizim kafeye gitmiş. Babam görmüş, o da çok beğenmiş. Bana ‘Oğlum sizin dizide ne kadar güzel bir kız var’ dedi. Bunun üzerine sosyal medyadan ‘Babam numaranı istiyor’ diye esprili bir mesaj attım ona.”

Alişan yeni aşkını anlattı

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