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Alman Bakan ilişkilerin normalleşmesini istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ziyareti öncesinde; "İlişkilerimizin normalleşmesi için imkan arıyoruz" dedi.

03.06.2017 - 18:17
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gabriel

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel, St. Petersburg’da yaptığı açıklamada, Türkiye'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.

"NORMALLEŞTİRME OLANAKLARINI ARIYORUZ"

Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.

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