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Alman Bakan: Mesut göç tartışmalarını tetikledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede ırkçı saldırıların artmasının ve Almanya'nın bununla gündeme gelmesinin kendileri için utanç verici olduğunu söyledi.

İHA | 29.07.2018 - 16:40..
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği yarın yayınlanacak olan röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini belirtti.Alman Bakan: Mesut göç tartışmalarını tetikledi

"IRKÇI SALDIRILARIN ARTMASI UTANÇ VERİCİ"

Maas, "Özil'in Alman milli takımını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Son yapılan tartışmalar ve Almanya'da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşanılan bu gelişmeler Almanya'da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya'da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.

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