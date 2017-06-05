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Alman Bakan: PKK'ya imkan tanımayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı, terör örgütü PKK'nın Almanya'da da suç işleyen bir örgüt olduğunu söyledi.

05.06.2017 - 13:11
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Alman Bakan: PKK'ya imkan tanımayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PKK ALMANYA'DA DA SUÇ İŞLİYOR

Türkiye'nin Almanya'ya karşı, terör örgütü PKK'yla ilgili eleştirileri hatırlatan Bakan Gabriel, PKK'nın Almanya'da da suç işleyen bir örgüt olduğunu söyledi.

Alman Bakan'dan PKK itirafları VİDEO

HARAÇ, SİLAH VE UYUŞTURUCU SATIŞI

"PKK, Almanya'da da haraç toplama, silah ve uyuşturucu satışı yapan bir örgüttür" diyen Alman Bakan, "Türkiye'nin bu soruları sormasını anlıyorum." şeklinde konuştu.

Alman Bakan: PKK'ya imkan tanımayacağız

"ALMANYA'DA PKK'YA İMKAN TANIMAYACAĞIZ"

Bakan Gabriel, terör örgütü PKK'yla ilgili açıklamalarını şu sözlerle bitirdi: "Almanya'da PKK'ya imkan tanımayacağız. 4500 şahıs hakkında PKK bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma var."

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizine de değinen Gabriel, olumsuzluk nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

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