Alman Bild gazetesi: Atatürk olsa hayır derdi

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde Zeybekci'nin Köln'deki konuşması hakkında "Erdoğan, en sadık bekçi köpeği olan ve üç yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Nihat Zeybekci'yi Köln'e gönderdi." ifadesini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Almanya'ya tepki gösterilmişti.

"ATATÜRK OLSA HAYIR DERDİ"

Algı operasyonuna devam eden Alman gazete Bild'in bugünkü sayısında Türkçe ve Almanca olarak "Atatürk olsa hayır derdi" başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde, Erdoğan'ı eleştiren ifadelere yer verilirken "Atatürk olsaydı hayır derdi" başlığı atıldı.



