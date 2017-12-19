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Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, tahliye olan Meşale Tolu 'yu karşılamak için cezaevi önünde bekledi.

DHA | 19.12.2017 - 12:15..
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Alman Meşale Tolu'nun davası Almanlar tarafından oldukça dikkatle takip edildi. FETÖ'cüleri iade etmeyen, PKK'lılara kucak açan Almanya, MLKP davasından yargılanan Meşale Tolu için büyükelçilik düzeyinde karşılama organizasyonu gerçekleştirdi.

Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi- GALERİ

Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi

ALMAN BÜYÜKELÇİ CEZAEVİ KAPISINDA

MLKP davasından tahliye kararı çıkan  Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıkışında sürpriz bir misafir vardı.

Cezaevi kapısında basın ordusu tarafından takip edilen bu çıkışta, Alman Büyükelçi Martin Erdman'da yerini alarak Tolu'yu bekledi.

Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi

"BUGÜN SEVİNME GÜNÜ"

Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Tolu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi'ne götürüldü. Bir süre burada tutularak işlemleri gerçekleştirilen Tolu bir süre sonra serbest bırakıldı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, tahliye kararının ardından cezaevi önüne gelerek Çorlu'nun çıkışını bekledi.

Martin Erdmann, "Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep" dedi. Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi

"DAVAYI TAKİP EDİYORUZ"

Terör suçlaması ile hakkında dava açılan Tolu'nun tahliye edilişinde büyük bir sevinç yaşadığı gözlemlenen ve ifadelerinden anlaşılan Erdmann, "Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma günü gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ'DEN YAKIN TAKİP

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu ailesi ve yakınlarıyla birlikte saatlerde cezaevi kapısında bekledi.

Tolu'nun resmi araçla götürüldüğünü teyit etmek için cezaevi kapısından içeri giren Erdmann, cezaevi yetkililerinden bilgi aldı, Tolu'nun her anını an be an takip etti.

YABANCI BASIN DA İZLEDİ

Tahliye kararının ardından Tolu'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ailesi, yakınları ve Tolu'ya destek verenler bir araya geldi. Çok sayıda yabancı gazeteci, Meşale Tolu Çorlu'nun çıkışını görüntülemek için cezaevi önünde beklerken, çoğu Alman, gazetecilerin de tahliyeyi takip ettiği görüldü.

Alman Büyükelçi cezaevi önünde bekledi

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