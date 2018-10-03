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Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması durumunda dolar/TL kurunun 5.50'lere geri çekilebileceğini belirtti.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 10:31..
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Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Dünyanın önde gelen bankalarından Alman Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, ilerleyen günlerde dolar/TL kurunun gelebileceği rakamı açıkladı. Analizlere dayandırılarak verilen bilgilerde Ghose doların 5.50'ye gerileyeceğini belirtti.

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

"BRUNSON'A BAĞLI"

Boomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Ghose, enflasyon verisinin yüzde 24 seviyelerine ulaşabileceğini öngörürken, Papaz Brunson'un serbest bırakılması halinde ise doların 5.50 seviyesine gerileyeceğini belirtti.

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Ekonomist, Brunson'ın bırakılmaması durumunun da önceden fiyatlandığını ve çok fazla hareket görülmeyeceğini belirterek kurun en fazla 6.15'lere yükselebileceğini belirtti.

PAPAZ'IN DEĞERİ 50 KURUŞ MU?

Ghose, "Kurda 5.50'lerin sürdürülebilir olacağını düşünüyor musunuz" sorusuna; "Eğer enflasyon yüzde 24'lere çıkar ve TCMB adım atmazsa sürdürülebilir olmaz" yanıtını verdi.

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman ekonomistin bu yanıtı sosyal medyada genişş yankı uyandırdı. ABD ajanlığıyla suçlanan ve Washington'un uğrunda Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiği Brunson'un dolar/TL paritesine 50 kuruşluk etki etmesinin beklenmesi tepkiyle karşılandı.

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