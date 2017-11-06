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Alman esnaflar PKK'lılara tepki gösterdi

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK yandaşlarının yaptığı eylem, Alman esnafları korkuttu.

06.11.2017 - 15:51
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Alman esnaflar PKK'lılara tepki gösterdi

Düsseldorf’un alışveriş merkezi Königsalle İş yerleri Birliği (İG-Kö) Başkanı Peter Wienen, “Königsalle'nin devamlı bu tür gösterilerden zarar görmesi, bizim için hayal kırıklığı yaratan bir durum.” dedi.

İNSANLARI KORKUTTU

Gösteri yüzünden saatlerce trafiğin tıkandığını, insanların şehir merkezine gelemediğini belirten Wienen, gösteride tehdit edici bir hava yaşandığını ve bunun insanları korkuttuğunu kaydetti.

Alman esnaflar PKK'lılara tepki gösterdi

MAĞAZALAR KAPANDI

Polisle göstericiler arasında çatışma çıkması üzerine bebek eşyaları satan Breite Caddesi’ndeki Baby Kochs mağazası kapılarını kilitlemek zorunda kaldı.

Mağaza Müdürü Dominik de Lange, “İş yerindeki elemanlarım ve çocuklarıyla gelen müşterilerimiz korkulu anlar yaşadı.” dedi.

Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı

"İZİN VERİLMESİ ANLAŞILIR BİR ŞEY DEĞİL"

Bu nedenle dükkanı kısmen kapatmak zorunda kaldıklarını belirten mağaza müdürü, böyle bir gösteriye izin verilmesinin anlaşılır bir yanı olmadığını belirterek, “Bu olacak bir şey değil. cumartesi günü ciro zararımız çok büyük.” diye konuştu.

Cumartesi günü yapılan gösteride terör örgütü PKK’ya ait semboller açılmış, polis gösteriye müdahale edince çatışma çıkmıştı. Yasak pankartlara müdahale eden polise bazı göstericiler bayrak sopalarıyla saldırarak yaralamıştı.

Alman esnaflar PKK'lılara tepki gösterdi

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