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Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

ABD'nin Brunson ısrarı ve Türkiye'ye dediğini yaptırmak için ekonomik krize sürüklemesine Batı ülkelerinden de destek geliyor. Almanya "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." planları yapıyor.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 10:54..
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Alman gazetelerinde konu Türkiye ekonomisi

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Rahip Brunson'un serbest bırakılması için her türlü yaptırımı ve elindeki tüm kozları kullanan ABD, "Rahibi verin her şey normale dönsün" mesajını vermeye devam ediyor.

ALMANLAR KENDİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret, dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde "Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı.

Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Almanya'nın gazetelerinden Berliner Zeitung ise "Türkiye Almanya'dan yardım isteyecek. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor." dedi ve ekledi:

"ALMANYA OTOKRAT LİDERE YAKINLIK GÖSTERMESİN"

"Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum."

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