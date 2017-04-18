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Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırıda kullanılan malzemelerin Alman ordusuna ait olduğunu öne sürdü.

18.04.2017 - 02:54
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Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Borussia Dortmund futbol takımının otobüsüne yönelik saldırıda kullanılan boru tipi bombaların ve bunların yapımlarının, uzmanlık ve askeri eğitim gerektirdiğini belirtti.

Gazete, metal parçaları doldurulmuş bombaların, Alman ordusunun stoklarından gelmiş olabileceğini öne sürdü.

BİR SALDIRI DAHA PLANLANIYOR İDDİASI

Polis ve soruşturmacıların ülkede benzer saldırıların gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylediği ifade edilirken, Tagesspiegel gazetesine gelen isimsiz bir e-mailde ise, Dortmund saldırısının 'son bir uyarı' olduğu ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı 22 Nisan'da Köln'de düzenlenecek protesto gösterisine yönelik bir saldırının daha planlandığının belirtildiği aktarıldı.

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama haberi

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

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