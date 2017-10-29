Alman havayolu şirketi Air Berlin battı

Almanya'da ülkenin en büyük iç sefer uçak firmalarından olan Air Berlin iflas etti. Ağustos ayında battığı açıklanan firma dün gece son uçağını kaldırdı. Münih'ten kalkan son uçağı ise gece yarısına doğru Berlin Tegel havaalanına indi.





PİSTTE YÜZLERCE KİŞİ KARŞILADI

Tegel Havalimanının pistine inen uçak önce itfaiyeler tarafından karşılandı. yeni uçak alındığında veya uçak emekli edildiğinde yapılan su fışkırtma töreni, son air berlin seferi için de uygulandı. İtfaiyeler uçağı su püskürterek karşıladı.

Uçak pist alanının sonunda yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Hüznün hakim olduğu karşılama töreninde bu ana tanıklık etmek isteyen çok sayıda kişi katılım sağladı. Çoğu havalimanı personeli olanlar telefonlarının kameraları ile o anları kaydettiler.

8 BİN ÇALIŞAN BOŞTA KALDI

Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İşsiz kalan Air Berlin çalışanlarının yüzde 70-80'inin diğer havayolu şirketlerinde istihdam edilmesi bekleniyor.

Air Berlin'in uçaklarını Lufthansa'nın alacağı açıklanırken boşta kalan 8 bin personel için nasıl bir istihdam sağlanacağı ise henüz belirtilmedi.

780 MİLYON ZARAR

İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.