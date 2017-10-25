Alman koalisyonunda Türkiye anlaşmazlığı

Almanya'da koalisyon görüşmelerini Türkiye konusu tıkadı. AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini durdurmasını talep eden Merkel'in CDU'su (Hrisiyan Demokratlar)Yeşiller ile anlaşmazlığa düştü.

YEŞİLLER İLE ANLAŞMAZLIK

Almanya'da 24 Eylül seçimleri sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında başlatılan koalisyon ön görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri de gündemde.

"MÜZAKERELER DURDURULMASIN"

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU'nun kardeş partisi CSU, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması talebinde ısrarcı olacağı işaretini verdi. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, "Türkiye'nin AB üyeliğini istemiyoruz. Müzakerelerin kesilmesini istiyoruz" diyerek bu tutumu çok net bir şekilde Perşembe günkü görüşmelere de taşıyacaklarını kaydetti. Anck bu tutuma yeşillerden aksi yönde cevap geldi.

Alman Cem'in Eş başkanlığını Yürüttüğü Yeşiller Partisi, Türkiye ile yaşanan ilişkiler konusunda "Yeşiller olarak, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinin kesinlikle yanlış bir sinyal olacağı görüşündeyiz. Ancak şu an müzakerelerin dondurulmuş olması doğrudur" dedi.

"BÜYÜK FARKLILIKLAR MEVCUT"

Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de daha sonra yaptığı açıklamada CSU'nun tutumunu reddederek, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı olduklarını vurguladı. Avrupa konusunda kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, "Avrupa'nın güçlendirilmesi konusunda fikir birliği mevcut. Ama ayrıntılarda ortaklar arasında hala büyük farklılıklar var" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin AB ile olan müzakerelerinin sürdürülmesi taraftarı olan Alman Cem, "Erdoğan'ı, Türkiye yola getiririz" sözünü Merkel'e verdiği söyleniyor.

SEÇİM DÖNEMİNDE ALMANYA

Alman siyasi partileri parlamento seçimlerinde yapacağı icraatlardan ziyade Türkiye konusunu devamlı dillerine dolamış, özellikle Merkel'in başını çektiği blok bu sebepten dolayı ağır bir oy kaybına uğramıştı.

Bunun neticesinde oluşturulmaya çalışılan koalisyonda fikir çatışmaları halen kuvvetli olarak yaşanmaya devam edilirken, bu tavır Almanya'yı istikrarsızlığa ve hatta hükümetsizliğie sürüklüyor.