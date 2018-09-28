taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0083
Euro
6.99045
Altın
1184.145
Borsa
99922.95
Gram Altın
229.394

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Amerika'nın ardından Almanya'ya giden Başkan Erdoğan, kendisini karşılayanları Rabia işaretiyle selamladı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki temaslarını tamamladıktan sonra Almanya Cumhurbaşkanı'ndan gelen davet üzerine Berlin'e hareket etti.

Uzun bir aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılan önemli adımlardan biri oldu.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye doğru giderken, Alman medyası provokasyonlara başladı.

RABİA RAHATSIZ ETTİ

Ülkede yayın yapan Bild Gazetesi, Erdoğan'ın kendisini karşılayanları Rabia işaretiyle selamlamasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Bild, bu selamlamanın Batı değerlerine ve demokrasiye karşı olduğunu yazdı.

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

59
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

149
Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

Alman medyası Erdoğan'ı yakın takipte

60
Halit Ergenç: Türkiye bizim

Halit Ergenç: Türkiye bizim

66
Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

52
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren partiliye ihraç istemi

70
Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

Bakan Albayrak: GSYH hedefi için güçlü ekonomi oluşturduk

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM