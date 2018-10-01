Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Amerika'dan Almanya'ya geçti.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine ülkeye giden Başkan Erdoğan, üst düzey temaslarda bulundu.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki ilişkiler açısından oldukça önemli olan bu ziyaret, ilişkilerin normalleşmesi için büyük önem taşıyordu.

BASIN TAKİPTEYDİ

Almanya Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Alman basını tarafından yakından takip edildi. Ülkede yayın yapan Bild Gazetesi, ziyaretin ardından yaşananları özetledi.

Bild, Erdoğan'ın Rabia işareti yaparak gelir gelmez herkese meydan okuduğunu yazdı. Haberin devamında ise Başkan Erdoğan'ın Merkel'e verdiği 69 kişilik firari listesi hatırlatıldı.

"BOĞAZ'IN GÜÇLÜ SAVAŞÇISI.."

Erdoğan'ın Mesut Özil konusunda yaptığı açıklamaları da hatırlatan Bild Gazetesi, "Boğaz’ın güçlü savaşçısı, Almanya topraklarında, onun için neyin önemli olduğunu gösterdi. Alman siyasileri ezdi geçti." yorumunda bulundu.