Alman medyası nefret kusuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılandı.

7 yıl sonra gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olan bu görüşme sonrası akşam Steinmeir ile Başkan Erdoğan yemekte bir araya gelecek.





ALMAN POLİTİKACILAR DA ORADA OLACAK

Devlet yemeğine Cumhurbaşkanı Steinmeir'in dışında Alman politikacılar da katılacak.

Ancak Başkan Erdoğan'ın Alman devleti ve hükümetinden gördüğü bu üst düzey ilgi Alman medyasının zoruna gitti.

"ERDOĞAN BİZE FAŞİST DEDİ"

Alman Bild gazetesi, Steinmeier'e yemeği iptal etmesi çağrısında bulundu. Gazete haberinde, Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı ırkçılık eleştirilerini hatırlatarak, "Erdoğan bize faşist dedi, ayrıca Avrupa'yı çürümüş bir kıta olarak nitelendirdi bu yüzden ülkemizin en büyük onuru olan devlet yemeği Başkan Erdoğan'a verilmesin" ifadelerine yer verildi.

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