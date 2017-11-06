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Alman ordusundan Avrupa Birliği Senaryosu

AB'nin sonu yavaş yavaş gelirken Alman ordusu AB'nin 2040 yılına kadar dağılabileceği felaket senaryolarını tartışıyor.

06.11.2017 - 12:11
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Alman ordusundan Avrupa Birliği Senaryosu

Bir yandan Katalonya, bir yandan İngilizler, bir yandan İtalyanlar derken Avrupa'nın sonuna ilişkin yeni söylenti AB'nin kurucularından olan Almanya'dan geldi. Alman ordusunun stratejistleri tarafından hazırlanan bir raporda Avrupa Birliği’nin 2040 yılına kadar bölünebileceğine dikkat çekildi.

Alman ordusundan Avrupa Birliği Senaryosu

ALMAN ASKERLERDEN FELAKET SENARYOSU

Alman askeri stratejistleri 2040 yılına kadar AB'nin dağılacağına ilişkin bir rapor hazırladılar. Raporda 2040 yılına kadar olabilecek senaryolar üzerinde duruldu.

Alman askeri stratejistler birçok ülkenin AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin yolundan gidebileceğini öngördü. Dünyanın daha da düzensiz bir sürece gireceği belirtilen raporda AB genişleme politikalarının durdurulduğu ve daha fazla ülkenin birlikten ayrıldığı senaryosu yer alıyor.

Alman ordusundan Avrupa Birliği Senaryosu

AVRUPA'NIN GÜVENLİK POLİTİKALARI ZARAR GÖRECEK

Ayrıca dünyanın daha da kaotik bir hal aldığı, çatışmaların ve düzensizliğin artmasının Almanya ve Avrupa’nın güvenlik politikaları üzerinde de ciddi etkilere neden olacağı öngörüldü.

Alman ordusundan Avrupa Birliği Senaryosu

Stratejik Perspektif 2040 adlı rapor, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası kaosların daha etkin silahların geliştirilmesini de zorunlu kılacağına işaret ediyor.

Der Spiegel dergisinin aktardığı raporda yer alan bazı senaryolara göre kimi Avrupa ülkeleri Rusya stili "devlet kapitalizmi" sistemini benimseyecek. Bazı senaryolarda ise dünyanın daha huzurlu olacağı öngörülüyor.

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