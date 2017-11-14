Alman ordusunun felaket senaryoları

Alman Savunma Bakanlığı’nın talebiyle hazırlanan ve Der Spiegel Dergisi’nin ortaya çıkardığı “Stratejik Öngörü 2040“ adlı araştırma, Alman ordusunun gelecekte karşılaşılabilecek tehditleri öngörebilmesi ve bunlara hazırlıklı olması hedefini taşıyor.

Federal Alman Ordusu, tarihinde ilk olma niteliğini taşıyan 120 sayfalık araştırmasında stratejistler, küresel, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin savunma politikalarını nasıl etkileyebileceğini ele alıyor.

Rapor, ordunun gelecek yıllara ilişkin planlamaları, işbirliği faaliyetleri ve silahlanma programları açısından büyük önem taşıyor.

AB ÇÖKERSE ALMANYA'NIN SONU OLUR

Alman Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) savunma uzmanı Dr. Christian Mölling, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “AB’nin çöküşü bugünkü Almanya’nın sonu olur.” dedi.

Türkiye’nin Almanya’nın güvenlik politikalarında büyük önem taşıdığını vurgulayan Mölling değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

SURİYE ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK

“Ortadoğu’daki gelişmelerin Almanya’yı doğrudan etkileyebildiğini Suriye örneğinde gördük. Türkiye ile birlikte yapıcı bir şekilde iş birliği yapılması gayet tabii ki önem taşıyor. Ama ne yazık ki ne Almanya ne de AB, gerek Türkiye ile gerekse İran, Suudi Arabistan, ABD ve bir ölçüde Birleşik Krallık gibi diğer zorlu ülkelerle, etkin bir iş birliği yapmanın, birlikte çalışmanın yollarını bulabilmiş değil.”

TÜRKİYE KİLİT ÖNEME SAHİP

Savunma uzmanı Kirchner de, Türkiye’nin hem Karadeniz ve Akdeniz’deki sınırları nedeniyle enerji güvenliği açısından hem de terör ve düzensiz göçün önlenmesi bakımından kilit öneme sahip olduğunu ancak Ankara’nın son dönemde bazı müttefikleriyle yaşadığı gerginliklerin, iş birliğinin gerilemesine yol açtığını söyledi.

Türkiye’nin, NATO’nun faaliyetlerini tamamlayan ve siyasi entegrasyon niteliği taşıyan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları’na Balkanlar’da, DEAŞ'a karşı Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlarda, yabancı savaşçılarla mücadelede önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Kirchner, şu değerlendirmeyi yaptı:

TÜRKİYE İLE SORUNLAR SAVUNMA ALANINI OLUMSUZ ETKİLER

“Türkiye’nin son dönemde Almanya ile İncirlik’te olduğu gibi ya da Avusturya ve Kıbrıs gibi bazı AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerinde yaşadığı sorunların, savunma alanındaki iş birliğini olumsuz etkilediğini gördük. Bunların bir kısmı geçici olabilir. Ama eğer bunlar aşılamazsa, istihbarat paylaşımı, savunma planlamalarında iş birliği ve silah temini gibi alanlarda zaten halihazırda yaşanan sıkıntıların çözülmesi çok zor olacaktır."