Alman pilotlardan kaçak göçmen resti

Bazı vekillerin soru önergesi üzerine açıklama yapan hükümet yetkilileri, kaçak göçmenleri ülkelerine taşımaları için planlanan 222 uçak seferinin, pilotlar reddettiği için iptal edildiğini açıkladı.

Afganistan'ın bazı bölgelerinde şiddet ve çatışmalar devam etse de ülke 'çoğu kesimi güvenli' olarak kabul görüyor.

PİLOTLARIN ÇOĞU LUFTHANSA ÇALIŞANI

Kaçak göçmenleri ülkelerine geri götürmeyi reddeden pilotlardan 85'inin Lufthansa ve düşük bütçeli yan firması Eurowings'e çalıştıkları belirtildi.

GİDENE 3 BİN EURO ÖDENECEK

Almanya'da 2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde 388 bin iltica başvurusu karara bağlandı. Başvurusu kabul edilmeyen göçmenlerin geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Almanya, gelecek yıldan itibaren geri gitmeyi kabul eden göçmenlere 3 bin euro ödeme yapacak.