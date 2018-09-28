Alman polisi; Kreuzberg şehrinde 'bisiklet çaldığını' öne sürdüğü silahsız bir adamı döverek hastanelik etti.

Alman polisi silahsız siyahi adamı dövdü İZLE



ALMAN POLİSLER YUMRUKLAYIP BİBER GAZI SIKTI

Polisler sadece siyahi adamı yumruklamakla kalmadı, aynı zamanda da yüzüne biber gazı sıktı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında polisler, adamı tutuklayarak polis merkezine getirdi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yetkililer, soruşturma ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken siyahi adamın da sağlık durumu hakkında da bir bilgilendirme yapmadı. Hırsızlıkla ilgili üç kişi daha yakalandı.