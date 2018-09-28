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Alman polisi silahsız siyahi adamı dövdü

Alman polisi 'bisiklet hırsızı' olduğunu iddia ettiği siyahi bir adamı sokak ortasında yumrukladı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 15:48..
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Alman polisi; Kreuzberg şehrinde 'bisiklet çaldığını' öne sürdüğü silahsız bir adamı döverek hastanelik etti.

Alman polisi silahsız siyahi adamı dövdü İZLE

ALMAN POLİSLER YUMRUKLAYIP BİBER GAZI SIKTI

Polisler sadece siyahi adamı yumruklamakla kalmadı, aynı zamanda da yüzüne biber gazı sıktı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında polisler, adamı tutuklayarak polis merkezine getirdi.

Alman polisi silahsız siyahi adamı dövdü

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yetkililer, soruşturma ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken siyahi adamın da sağlık durumu hakkında da bir bilgilendirme yapmadı. Hırsızlıkla ilgili üç kişi daha yakalandı.

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