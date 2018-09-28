Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Almanya'da resmi temaslar için bulunan Başkan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti.
Tam o anda Merkel'e gelen bir soru sırasında provokasyon kokan bir protesto meydana gelirken Alman polisleri protestoya izin vermeden göstericiyi yaka paça dışarı attı.
ALMAN POLİSLERİ DIŞARI ATTI
Tutuklu Almanlara ilişkin sorulan soru sırasında gerçekleştirilen protesto, Alman polislerinin müdahalesiyle başlamadan bitti. Alman polisleri hemen göstericiyi etkisiz hale getirerek salondan atarken, göstericinin hakkında işlem başlattı.