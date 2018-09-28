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Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Başkan Erdoğan'ı protesto etmek için salona sızan bir provokatör, Merkel'in konuşma yaptığı sırada üzerindeki tişört ile protesto yapmaya çalıştı. Alman özel polisleri protestocuyu yaka paça etti.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 14:49..
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Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Almanya'da resmi temaslar için bulunan Başkan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Tam o anda Merkel'e gelen bir soru sırasında provokasyon kokan bir protesto meydana gelirken Alman polisleri protestoya izin vermeden göstericiyi yaka paça dışarı attı.

Alman polisinin protestocuyu kovma anı

ALMAN POLİSLERİ DIŞARI ATTI

Tutuklu Almanlara ilişkin sorulan soru sırasında gerçekleştirilen protesto, Alman polislerinin müdahalesiyle başlamadan bitti. Alman polisleri hemen göstericiyi etkisiz hale getirerek salondan atarken, göstericinin hakkında işlem başlattı.

Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi VİDEO

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