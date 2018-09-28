Alman polisinin protestocuyu kovma anı

Endonezya'da sabah saatlerinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından az önce de 7,7 şiddetinde bir deprem oldu.

ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonucunda, lisans ve ön lisans programlarına 103 bin 6 aday yerleşti.

Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Çağlar'ın İngilizcesi yeterli olmadığı için ilk 11'de şans bulamadığını açıkladı.

1 Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi BM Genel Kurulu için geçtiğimiz günlerde ABD'de bulunan Başkan Erdoğan, Rusya'dan S-400 almamızı eleştiren NATO üyesi bir başbakanla olan görüşmesini anlattı.

2 Halit Ergenç: Türkiye bizim Halit Ergenç, dövizin artması ve sektörün küçülmesi konusunda düşüncelerini açıkladı.

3 Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya'nın kazanması için çalıştığı ortaya çıktı.

4 Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi Başkan Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir kişinin protesto girişimi, Almanlar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

5 Başkan Erdoğan MHP ile ittifak sorusunu yanıtladı Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak ile ilgili attığı adım sonrası konuşan Başkan Erdoğan, MHP lideri ile bir araya gelebileceklerini söyledi.

6 Hadise Gucci sever Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri için giydiği 10 bin 500 TL'lik elbisesiyle dudak uçuklattı.